Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların özellikle risk grupları için tehlikeli olabileceğini belirterek vatandaşlara Sakarya’da yılın en sıcak gününde serinlemeleri için limonata ikramı eşliğinde tedbir çağrısı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üstüne çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle şehir merkezinde vatandaşlara hem soğuk limonata ikram etti hem de sıcak havalarda dikkatli olunması yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

LİMONATA İKRAM ETTİLER

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar limonata ikramıyla serinlerken, ekipler aşırı sıcaklarda ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri de hatırlattı.

Ekipler tarafından dağıtılan soğuk ikramlar sıcak havada vatandaşlara kısa bir ferahlama sundu, nazik bilgilendirme ise yüzlerde tebessüm oluştu. Vatandaşlar Büyükşehir’e memnuniyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlara gölgede kalmaları, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunan ekipler, basit tedbirlerin büyük sağlık sorunlarının önüne geçeceğini vurguladı.

Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.