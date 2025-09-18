Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yaz aylarına ait yangın raporunu kamuoyuyla paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan üç aylık faaliyet raporunda, yangın vakalarında ciddi bir artış yaşandığı gözler önüne serildi. 2024’te aynı dönemde 1.787 yangın vakası kaydedilirken, 2025’te bu sayı 2.372’ye yükseldi.

VAKA 5 BİNE YÜKSELDİ

Buna göre 2024 yılında toplamda 1.787 yangın vakasının kayda alındığı ifade edilirken, bu rakamın 2025 yılının aynı döneminde 2.372’e yükseldiği görüldü.

Uzmanların konuyla ilgili yaptığı araştırmalar bir yıllık süre içinde yaşanan bu artışın öncelikle insanların ihmalinden kaynaklandığını ve diğer bir faktörün ise etkisini artıran iklim değişikliği dinamikleri olduğu gerçeğini ortaya koydu.

2025 VE 2024 YILI ARASINDAKİ FARK

Bilançoya göre 2025 yılında 128 bina, 86 iş yeri, 95 araç, 41 orman yangını yaşanırken, 2024 yılında ise 103 bina, 69 iş yeri, 84 araç, 39 orman yangını kayda alındı.

Sakarya'nın güçlü itfaiye kadrosu, şehrin dört bir yanında yangınlara neden olan ihmalleri, bunların nasıl önleneceğini ve afet anında yapılması gerekenleri her yıl binlerce vatandaşa anlatıyor.

BÜYÜKŞEHİR BİNLERCE KİŞİYE ANLATIYOR

Büyükşehir okullarda, kurumlarda, STK'larda, fabrikalarda, üniversitelerde, belediye binalarında görevli her bir vatandaşa ateşe müdahale eğitimi, yangın anında tahliye tekniği uygulamalı gösteriyor.

Ayrıca yeni açılan Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerle binlerce kişi deprem ile yangın simülasyonlarında bu anları adeta yaşayarak bilinç kazanıyor.

“ŞEHRİN BİR KARIŞ TOPRAĞI KÜLE DÖNMESİN…”

İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, "Başkanımız Yusuf Alemdar'ın başlattığı 'Bu şehir hepimizin' anlayışıyla, bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Bir sigara izmaritinin cennet memleketimize vereceği zararın boyutunu, her gün her mecrada anlatıyoruz. Bu yaz ayında ciğerlerimizin nasıl yandığını hep birlikte gördük. Doğal bir süreci yaşadığımız doğru, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Fakat müdahale ettiğimiz yangınlarda insan ihmaliyle gerçekleşen birçok yangını da yaşadık. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Yeşilin her tonuyla, doğasıyla cennet bu şehrin bir karış toprağı küle dönmesin istiyoruz." dedi.