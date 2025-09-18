Manisa Büyükşehir Belediyesi, MCBÜ’de eğitim ve öğretim dönenimin başlamasıyla birlikte, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve kartlarının vizesini yenileyecek öğrenciler için Muradiye Kampüsünde kart basım noktası kurdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde, 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Öğrenciler uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve kartlarının vizesini yenileyecek öğrenciler için Muradiye Kampüsünde kart basım noktası kurarak öğrencilerin işlemlerini yapmalarına kolaylık sağladı. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde yer alan büroda 8.30-17.00 saatleri arasında Manisakart yeni başvuru ve vize işlemleri yapılmaya başlandı.

ONLİNE OLARAK VİZE İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK

Öğrencilerin Manisakart işlemleri için de kolaylık getirildi. Manisakart ve Üzüm mobil uygulamaları üzerinden öğrenci kartlarını tanımlayarak, vize işlemleri online olarak yapılabilecek. Böylelikle öğrenciler, Manisakart başvuru noktalarına gitmeden vize işlemlerini tamamlanmış olacak.