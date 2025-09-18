Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylerin toplu taşıma araçlarında daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.MERSİN (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, erişilebilir ulaşımın önemi vurgulandı. Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Toroslar Belediyesi iş birliğiyle ve ‘Sen de hareketin bir parçası ol’ sloganıyla 68’liler Barış ve Kardeşlik Ormanı’nda sabah yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin her kesiminin eşit ve güvenli biçimde kent yaşamına katılımını sağlamak için erişilebilirlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda verilen eğitimlerle, özel gereksinimli bireylerin de günlük yaşamda daha özgür ve bağımsız hareket edebilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen eğitimin teorik bölümünde özel gereksinimli bireylere ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bilgiler aktarılırken, eğitimin uygulamalı kısmında Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir otobüste bulunan engelli rampasının kullanımı gösterildi. Eğitimde, toplu taşıma araçlarında yer alan engelli butonları da tanıtılarak, işlevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN ULAŞIMDAKİ HAKLARI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ ANLATILDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Levent Akar, “Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, özel gereksinimli bireylerimize yönelik, araçlarımıza nasıl erişilebildiğini hem teorik hem de pratik olarak anlattık. Araçlara nasıl binmeleri ve şoför arkadaşlarımızın nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi” dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü’nde Sosyolog olarak görev yapan Onur Örbük, “Etkinliğimizde, özel gereksinimli bireylerin ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bir takım deneyimler aktardık. Etkinliğimiz karşılıklı diyalog şeklinde geçti. Hizmetlerimizi anlattık. Özel gereksinimli bireylerimiz de yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti” diye konuştu.