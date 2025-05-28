Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde denetimlerine devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla başlatılan denetimler kapsamında şehrin belirli noktalarında kaldırımlara hatalı park yaparak yaya geçişlerini engelleyen araç sürücüleri tek tek uyarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir aidiyetini sağlamak ve şehir kimliğini güçlü tutmak amacıyla ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor. Son çalışma ise şehrin merkezinde hatalı parklara yönelik gerçekleştirildi.

Şehir içi trafiğini, yayaların güvenli geçişlerini engelleyen hatalı paklanmalar konusunda kapsamlı bir uygulama yapan ekipler, sürücüleri tek tek durumun günlük hayatta oluşturduğu olumsuzlukları anlatarak uyardı.

Anneler, bebek araçları, yayalar…

Sürücülere bu hususta daha dikkatli ve hassas olunması yönünde uyarılarda bulunan Büyükşehir ekipleri kaldırımların yalnızca anneler, bebek arabaları, yayalar ve engelli bireylerin kullanımına açık olduğu ifade etti.

Yürüyüş alanlarının rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

“Kaldırımlar araçlara değil, yayalara aittir”

Yapılan açıklamada, “Sahada yürüttüğümüz her çalışmada ‘Bu Şehir Hepimizin’ anlayışına vurgu yapıyoruz. Hayatın her alanında insan öncelikli uygulamaları yaygınlaştırıyor ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Bu düşünceyle şehirdeki yaya yolları ve kaldırımların araçlara değil, vatandaşlara ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Lütfen daha duyarlı davranalım” denildi.