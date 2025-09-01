Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karadeniz'in incisi olan Karasu, Kocaali, Kaynarca'daki kuzey sahilleriyle ilgili yayınladığı 3 aylık faaliyet raporunda henüz hiç can kaybı yaşanmadığı, 456 kişinin ölümün kıyısından alındığı ve 130 kayı çocuğun ise ailesine kavuşturulduğu bilgilerine yer verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıfır kayıpla bir sezon geçirmek için çok ciddi bir hazırlık yapmış ve sezon Karadeniz'in incisi kuzey sahillerinde güçlü bir alt yapıyla başlamıştı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği'nin kurduğu, sezon öncesinde zorlu testlerden geçen ve alanında en iyi, performansı en yeterli kişilerden oluşan 75 kişilik cankurtaran ekibi "pür dikkat" bir nöbet süreci geçirdi.

Karasu, Kocaali ve Kaynaca ilçelerindeki 54 kilometrelik sorumluluk alanında gözünü bile kırpmadan, cansiperane çalışan "hayat nöbetçileri" 46 farklı kulede 8 jetski, 1 zodyak bot ve 4x4 araçlarıyla başarılı operasyonlara imza attı.

456 CANI KURTARDILAR…

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 aylık faaliyet raporuna göre, 1 Haziran tarihinde başlayan hayat nöbetinde 1 Eylül tarihine kadar "sıfır kayıp" hedefinde sapma yaşanmadı.

Buna göre sahillerde bugüne kadar toplam 586 olaya müdahale edildi, 456 kişi ölümün kıyısından alındı.

Ayrıca sahillerde tatil sırasında kaybolan 130 çocuk, yürütülen çalışmayla ailelerine kavuşturuldu.

Ekipler, tatil sezonunu 2025 yılında acısızve tatilcilerin güvenli şekilde, keyifle vakit geçirdiği bir dönem olarak kayıtlara geçmesi için nöbetini sürdürüyor.

Büyükşehir cankurtaranları, 14 Eylül tarihine kadar tam kadro şekilde sahillerde kurtarma faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.