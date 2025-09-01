2025-2026 Oryantiring sezonu, Bostanlıspor’un düzenlediği 1. Ulusal Zafer Kupası ile İzmir’de başladı. 30-31 Ağustos’ta Sasalı ve Bostanlı’da gerçekleşen şampiyonada 77 sporcu yarıştı, Bostanlıspor 3 madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir, 2025-2026 Oryantiring sezonunun açılışına ev sahipliği yaptı. Bostanlıspor Kulübü’nün düzenlediği, Altunspor’un organizasyonunu üstlendiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün desteklediği “1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Şampiyonası”, 30-31 Ağustos 2025’te Sasalı ve Bostanlı’da gerçekleşti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen ilk gün, Çiğli Sasalı’da Atatürk Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.6 ilden 12 kulüp ve birer Fransız ve Rus sporcunun yer aldığı toplam 77 yarışmacının katıldığı şampiyona, ikinci gün Bostanlı’daki sürat koşusuyla sona erdi. Ödül töreni Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlendi.

Madalyalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, Spor Hizmetleri Müdürü Gürcan Temizel, Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun ve Başantrenör Cengiz Altun tarafından takdim edildi.

Bostanlıspor, şampiyonadan 3 madalyayla döndü: Bahar Ceylin Kozdere iki gün boyunca ikinci, Eymen Vatansever E18-21 kategorisinde ikinci, Gülşeker Altun K45-55 kategorisinde ikinci oldu.

Avni Erboy, “30 Ağustos gibi anlamlı bir günde sezonu açmak gurur verici. İzmir bir spor kenti, biz de görevimizi yapıyoruz. Gelecek yıl bu şampiyonayı uluslararası hale getirmek için çalışacağız” dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.