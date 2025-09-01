İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü buluşmasında ziyaretçi akınına uğruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hem de pazar günü, yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı’na hafta sonu ziyaretçi yağdı. Kapılarda uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler; konserler, sergiler ve birbirinden farklı etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdi.

Gündüz saatlerinden itibaren uluslararası sokak gösterileri ve her yaşa hitap eden etkinlikleri izlemek isteyen ziyaretçiler Kültürpark’a akın etti. Atlas Pavyonu’ndaki “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi, Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’ndeki “İzmir’i Özledim” dokuma sergisi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Pakistan Pavyonu’nda açılan “İz’in Peşinde Kentin İçinde” sergisi ve Kültürpark’ın simge yapısı Göl Gazinosu, İzmir Mutfak Müzesi tanıtım sergisiyle ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkan isimler, konserler ve dans gösterileri hafta sonu fuar keyfini zirveye taşıdı.

Hafta sonunun en büyük heyecanı ise Çim Konserleri’nde yaşandı. Etkinlikler kapsamında sahne alan Edis, on binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşatırken öncesinde Ali Altay da alanı dolduran kalabalığa unutulmaz müzik ziyafeti sundu.