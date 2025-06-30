AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı, Gemlik’te 31 sporcunun kıyasıya mücadelesiyle gerçekleşti; Cem Yalın en iyi çıkış ödülünü kazandı.BURSA (İGFA) - AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı Şahintepe Tırmanma Yarışı, 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde büyük bir heyecanla düzenlendi.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından ICRYPEX, Gemlik Belediyesi, Spor Toto ve Power App katkılarıyla organized edilen yarış, 7,5 kilometrelik parkurda iki çıkış üzerinden yapıldı. 4 kategoride toplam 31 sporcu mücadele etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yarışın her yıl Türkiye’nin dört bir yanından yarışseverleri bir araya getirdiğini belirterek, “Gemlik olarak bu büyük organizasyonun paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Yoğun ilgi ve yüksek seyirci kalitesi eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Tüm sporculara, kulüplere, destekçi kurumlara ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne asfalt yenileme çalışmaları için teşekkür ederiz” dedi.

KATEGORİLERDE ZİRVE HEYECANI

Kategori 1’de Oğuz Alp Aral (Citroen Saxo VTS) birinciliği kazanırken, Ahmet Aydınalp (Ford Fiesta) ikinci oldu. Kategori 2’de Mehmet Gökseven (Renault Clio Rally5) birinci, Demir Sancaklı ikinci, Baran Demirkan üçüncü sırayı aldı.

Kategori 3’te Engin Apaydın (Peugeot 208 Rally4) birinciliği elde ederken, Hasan Erdoğan ve Hilal Aslan podyumu tamamladı. Kategori 4’te ise Cem Yalın (Mitsubishi Lancer Evo IX), 04:19,45’lik derecesiyle hem kategorisinde birinci oldu hem de “En İyi Çıkış” ödülünü kazandı. Şevket Çınar bu kategoride ikinci sırayı aldı.

Takımlar birinciliğini BRS Motorspor kazandı.

Kadınlar klasmanında Kategori 2’de Yasemin Erikli, Kategori 3’te Hilal Aslan birincilik kürsüsüne çıktı. Mahalli klasmanda ise Kategori 1’de İbrahim Cabacı, Kategori 2’de Fırat Çakar, Kategori 3’te Efecan Yıldız ve Kategori 4’te Üstün Efe Üründül birincilikleri paylaştı.