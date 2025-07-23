Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, inşaat mühendisliğinin saygınlığını artırmak ve yapı güvenliğini sağlamak için TBMM’ye “İnşaat Mühendisliği Meslek Kanunu Teklifi” sundu. Teklif, yetkinlik sistemi, zorunlu eğitim ve denetimle mesleki standartları yükseltmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) -Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, inşaat mühendisliği mesleğinin kalitesini ve yapı güvenliğini artırmayı amaçlayan “İnşaat Mühendisliği Meslek Kanunu Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklif, mesleğin etik ve profesyonel standartlar doğrultusunda icra edilmesini, kamusal denetimin güçlendirilmesini ve nitelik farklarının giderilmesini hedefliyor.

Sorun: Yetersiz Altyapı ve Sınırsız Yetki

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de her yıl yaklaşık 12 bin inşaat mühendisinin mezun olduğu, ancak birçok üniversitede yeterli altyapı ve öğretim kadrosu eksikliği bulunduğu belirtildi. Bu durumun hizmet kalitesinde farklılıklara ve yapısal risklere yol açtığına dikkat çeken Atmaca, özellikle yeni mezunlara sınırsız yetki verilmesinin, deprem riski taşıyan Türkiye için ciddi tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

ÜÇ AŞAMALI YETKİLENDİRME SİSTEMİ

Teklif, mesleğin daha kontrollü ve ehil ellere teslim edilmesi için “İnşaat Mühendisi”, “Uzman İnşaat Mühendisi” ve “Yetkin İnşaat Mühendisi” şeklinde üç kademeli bir yetkilendirme sistemi öneriyor. Temel sınav, mesleki deneyim ve etik kurallara dayanan bu sistem, uzmanlık gerektiren projelerde yalnızca yeterlilik sahibi mühendislerin görev almasını sağlayacak.

ZORUNLU EĞİTİM VE DENETİM

Kanun teklifi, mühendislerin çağdaş teknik ve bilimsel gelişmeleri takip etmesi için meslek içi eğitimi zorunlu kılıyor. Mühendislik faaliyetlerinin kamu adına denetlenmesi, meslek onuruna aykırı davranışlara disiplin cezaları uygulanması, mühür kullanımı, sorumluluk sigortası ve hizmet ücretlerinin yasal çerçeveye bağlanması öngörülüyor. Ayrıca, meslek unvanlarının haksız kullanımına karşı yaptırımlar getiriliyor.

Mehmet Atmaca, teklifin amacını şöyle özetledi:

“İnşaat mühendisliği, insan hayatını doğrudan etkileyen hayati bir alan. Bu teklif, hizmet kalitesini yükseltmek, yanlış uygulamaları önlemek ve mesleğin itibarını yeniden tesis etmek için önemli bir adım. Hem meslek onurunu hem de toplum güvenliğini korumayı hedefliyoruz.”