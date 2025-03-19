Rumi Derneği Balkan Rumeli ofisi, ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlar'da yardımda bulunduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Rumi Derneği Balkan Rumeli Ofisi, Ramazan ayı boyunca Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve diğer Balkan bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Ramazan sevincine ortak olmak için burada olduklarını belirten Rumi Derneği Balkan Rumeli Ofisi Edirne İl Temsilcisi Ahmet Topaç, yardım çalışmalarını ve faaliyetlerini hakkında açıklama yaptı.

Topaç, Ramazan ayının yalnızca oruç tutmak ve ibadet etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inme, kendini sorgulama ve manevi bir arınma süreci olduğunu belirterek, "Biz de bu vesileyle Ramazan’ın bereketini Balkanlar’daki Müslüman topluluklarla paylaşmak amacıyla iftar organizasyonları düzenledik, fitre ve zekât dağıtımlarında bulunduk" dedi. Topaç, desteklerinden dolayı bağışçılara teşekkür etti.

Balkanlar’daki Ramazan çalışmalarını Bulgaristan, Makedonya ve Bosna-Hersek’te sürdüren Rumi Derneği, bu kapsamda yetimlere, ailelerine, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve savaş gazilerine yönelik yardımlarda bulundu.

Rumi Derneği, yıllardır Filistin, Afrika ve Asya’da kurban, su kuyusu ve insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu yıl ise iftar sofraları ve yardım organizasyonları Balkanlar’ı da kapsayacak şekilde daha da genişledi. Topaç, “İftar programlarımız ve yardımlarımız Asya ve Afrika'da devam ederken, Balkanlar’daki bu yeni çalışmamız bizi daha da mutlu etti” diye belirtti.