İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 81 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında bin 867 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 82 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu kabine döneminde toplam 248 bin 603 silahın imha edildiğini belirten Bakan Yerlikaya,"Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Son bir haftada 81 ilde gerçekleştirilen baskınlarda; 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kurusıkı tabanca, 649 adet av tüfeği, 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplamda bin 867 adet silah ele geçirildi.

2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahı yalnızca yasa ihlali olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini ifade ederek kabine dönemine ilişkin sayıları da açıkladı. Bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlarda ise 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 745 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silah ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

"Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, "Milletimizin duası ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyerek kararlılık mesajını yineledi.