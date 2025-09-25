Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Türk Dünyası; Ortak Mirastan Ortak Geleceğe” programında iki önemli ödül kazandı. Derneğin temsilcileri, makale yarışmasında elde ettikleri başarıyla Manisa'nın adını uluslararası platformda duyurdu.AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı öncülüğünde, CASCFEN, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti iş birliğiyle üç ülkede gerçekleştirilen programın kapanış töreni, Bakü’de yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen "Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır" konulu makale yarışmasına katılan Manisalı öğrenciler Şeyma Bilgi ve Rafael Badirkhanov, plaketle ödüllendirildi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, öğrencilere plaketlerini yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) Temsilcisi Yasef Aliyev ile birlikte takdim etti. Şeyma Bilgi'ye plaketini Yönetim Kurulu Üyesi Handan Erkoç teslim ederken, Rafael Bedirxanov'a Yasef Aliyev ve Başkan Şentürk Hoşgül birlikte takdim etti.

Hoşgül, törende yaptığı konuşmada, "Ortak geçmişten güç alarak ortak bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" diyerek Türk dünyasına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Öğrenciler Şeyma Bilgi ve Rafael Badirkhanov'un kazandığı bu ödüller, Manisa ile Bakü arasında bir "gurur köprüsü" kurarken, derneğin Türk dünyası arasındaki kültürel bağları güçlendirme çabalarının bir karşılığı olarak değerlendirildi.