Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Bir Şiir Bir Nefes” sloganıyla düzenlediği şiir yarışması Rize bölge finalleri kapsamında Karadeniz'den 18 ilin katıldığı şiir yarışmasına Bayburt'u temsilen Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Ali Kemal Güveli katıldı. (13-17)yaş Erkek - Kadın ve (18-25) yaş Erkek - Kadın kategorileri olmak üzere toplam 4 kategoride 72 kişi yarıştı. Ali Kemal Güveli (13-17) yaş erkek kategorisinde 18 kişi arasında 3. Oldu.

Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın bölge finallerinin ilk gününde gençler arası bilgi yarışması yapıldı. Yarışmanın diğer günlerinde ise Türk Halk Müziği, Bir Şiir Bir Nefes ve Hayallerini Sahneye Taşı yarışmasıyla sona erdi.

Trabzon Ktü Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin acil servisinde Polis Memuru olarak görev yapan, ihtiyacı olan bütün hasta yakınlarının sorunlarını çözme noktasında üstün çaba sarf eden ve bu özverili çalışmaları dolayısıyla Trabzon’da Yöneticiler tarafından plaket ile ödüllendirilen Bayburtlu hemşerimiz Salih Güveli’nin yeğeni Ali Kemal GÜVELİ’yi bizlere bu gururu yaşattığı için tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Arif AZAK