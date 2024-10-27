Rize'de sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD koordinasyonunda AFAD, Jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince güvenli bölgeye alınırken, 16 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.RİZE (İGFA) - Rize'de aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi.

Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşınırken, son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bu arada Rize Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskını ve toprak kayma riskinin arttığını bildirerek, uyarılarda bulundu.