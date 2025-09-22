Rize’nin 12 ilçesi Türkiye'deki üniversitelerinin gastronomi bölümlerinde görev yapan 12 akademisyen şefle buluşuyor. Yerelden Zirveye Gastronomi Yolculuğunda şefler, geleneğini geleceğe taşıyacak. Etkinlik, 'Aromatik Mutfak Kültürünün Yeşil Sofrası' temasıyla 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde 5. Rize Gastronomi Etkinliği'nde gerçekleştirilecek.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, geçen yıl Türkiye'de ilk kez Rize’de tüm ilçelerinin eli öpülesi kadınlarının mutfak kültürleriyle katıldığı 4.Gastronomi Etkinliği büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl ise bu güçlü başlangıç ülkemizde gerçekleş en gastronomi etkinliklerinin ezberini bozarak daha da ileri taşınıyor. Türkiye’de bir ilk olarak, 5.Rize Gastronomi etkinliğinde Rize’nin 12 ilçesi, 12 farklı akademisyen şef ile eşleştirilerek benzersiz bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor" dedi.

Her ilçenin alanında uzman akademisyen şeflerle etkinlikten bir hafta öncesinde ortak çalışmaya başlayacağını belirten Başkan Metin, "Şeflerimiz, ilçelerdeki kadınlarla birlikte yöresel mutfağın özgün yemeklerini pişirecek, tarifleri profesyonel mutfak standartlarına uygun şekilde reçeteleştirecek ve tabakları duyusal açıdan öne çıkararak etkinlik süresince kendi ilçe stantlarında sergileyecekler" dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çalışmalar sonucunda Rize’nin gastronomi hafızasında yer alan yemek kültürü kayıt altına alınacağını belirtti. Metin, ortaya çıkacak reçetelerin gelecek nesillere aktarılacağını, sağlıklı mutfak kültürünün teminatı olurken, aynı zamanda Rize’nin gastronomik mirasının korunmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını duyurdu.