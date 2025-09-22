Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyü Katrançukuru mevkiinde çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin cansiperane mücadelesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde rüzgârın da etkisiyle büyüme riski taşıyan alevler, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgeye yönelmeden önce vatandaşlar ve Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak söndürüldü.

Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen koordineli müdahale, olası bir felaketi önledi.

Ekiplerin hızlı refleksi ve özverili çalışması sayesinde çam ormanı büyük bir tehlikeden kurtarıldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, vatandaşlara da orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.