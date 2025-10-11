Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin sanat kalbi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde Av. Neşe S. Özhaseki’nin Renklerin Dili Resim Sergisi & Gelenekli Sanatlar Koleksiyonu’nun açılışını yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de sanatın ve sanatçının en güçlü destekçilerinden olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK kursları ve Büyük Şehir Sanat Galerisi ile sanatseverlerin yanında yer almaya devam ederken Başkan Büyükkılıç da kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu çerçevede 10 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde düzenlenen Av. Neşe S. Özhaseki’nin Renklerin Dili Resim Sergisi & Gelenekli Sanatlar Koleksiyonu açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan rengârenk serginin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Mehmet Özhaseki ve eşi Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Neşe S. Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve şehir protokolü katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Mehmet Özhaseki, “Burada bir sanatçının eşi olarak bulunuyorum. 40 yıl boyunca sağ olsun hep yanımda durdu, kamu hizmeti gördüğüm dönemde Haseki başkanın eşi olarak yer aldı, ben de bugün burada onun eşi olarak yer alıyorum” diye konuştu.

Katılımcılara teşekkür eden Özhaseki, “Buraya kadar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum, ailemizin en yakınları sizlersiniz. Allah razı olsun” dedi.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Renklerin dilinin, yılların çalışmasının, yılların emeğinin karşılığında neler ortaya çıktığını heyecanla görmek istiyorum. Ve özellikle bu eserlerin böyle ulvi bir amaç uğruna da beğenilere sunulmasına ayrıca hanımefendiye teşekkür ederekten alkışlıyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç da serginin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Neşe S. Özhaseki, sanata olan ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, bu sergide yılların emeği olduğunu ifade etti. KAYMEK’in sergi konusunda çok profesyonel olduğunu söyleyen Av. S. Neşe Özhaseki, bütün eğitmenlere teşekkür ederek, “Buradaki hizmetlerin halkımızın daha çok tanınması amacıyla sergi salonu olarak burayı tercih ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve protokol sergiyi gezerek el emeği, göz nuru eserleri ilgiyle inceledi. Başkan Büyükkılıç sergi karşısındaki beğenisini ifade ederek Özhaseki’ye teşekkür etti.