Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğine göre, marketlerde indirim etiketi, lokanta, kafe ve pastanelere masalarda fiyat tarifesi konulması zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tarife ve fiyat listeleri konulması zorunluluğu getirildi.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne, giriş kapısının birden fazla olması durumunda her bir kapı için ayrı ayrı olacak şekilde ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

(2) Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilir. Ancak tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur.

(3) Hizmete sunulan tüm ürünlerin, tarife ve fiyat listelerinde yer alması zorunludur.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi durumunda, aykırılık sayısının belirlenmesinde fiyat listelerinde eksik veya hatalı belirtilen ürün sayısı dikkate alınır.

(5) Kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyatlara erişebilmesine imkân sağlanması amacıyla; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerine ilişkin verileri kurulacak olan sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Sisteme veri aktarmakla yükümlü olan işyerlerine yönelik kriterler ile veri aktarımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Kriterleri belirlenen işyerleri, veri aktarımına ilişkin usul ve esasların Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmesine müteakip fiyat listelerini üç ay içerisinde sisteme aktarmak zorundadır.

(6) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, mal satışlarında indirimin uygulandığı tarihten önceki on gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır.”