Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, akaryakıt zam ve indirimleri artık bildirim yapıldığı gün sonunda uygulamaya girecek.

ANKARA (İGFA) - Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 maddelik yönetmelik değişikliklerinde dikkat çeken madde, akaryakıt zam ve indirimlerine yönelik kısımlar oldu.

İşte o maddeler;

“MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Bildirime tabi tarifeler, tarife değişikliği bildiriminin yapılması üzerine ilgili tarifenin Kurum internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.”

“MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Fiyat listelerinin değişiklikleri; 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında, bildirim yükümlüleri tarafından yapılır, bildiriminin yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren uygulamaya girer ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.”

“MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki akaryakıt ismi, fiyat bilgileri, görsel, yazım şekli, punto büyüklüğü ve benzeri birbiriyle aynı olmalıdır. İlan panosunun en alt kısmında indirimli fiyata, indirim şartının açıkça yazılması ve ilan panosuyla aynı görsel özelikleri taşıması halinde yer verilebilir. İlan panosu haricinde herhangi bir farklı fiyat gösterimine yer verilemez.”