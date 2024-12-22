Ödül töreni, İtalyan Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago’nun ev sahipliğinde, CONI Onur Salonu’nda düzenlendi. Törende, 12 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Spor dünyasından birçok önemli ismin yanı sıra, siyasetçiler, sanatçılar ve iş dünyasından temsilciler de törende hazır bulundu.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ödülü alırken yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



“Bu ödülü, sadece şahsım adına değil, en başta tüm dünya Bocce sporcuları, antrenörleri ve paydaşları adına kabul ediyor; üniversitemiz ve ülkemiz adına bu temsil kimliğini taşımaktan gurur duyuyorum. Sporun birleştirici gücüne ve uluslararası iş birliklerinin önemine inanarak sürdürdüğümüz çalışmaların böylesine önemli bir ödülle taçlandırılması, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bu başarı, sadece bireysel bir ödül değil, üniversitemizin küresel arenadaki güçlü temsilinin de bir göstergesidir. Destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.”



Bu prestijli ödül, Bayburt Üniversitesinin spor ve akademik başarılarını küresel düzeyde daha görünür hale getirmekte ve uluslararası platformlardaki iş birliklerine zemin hazırlayacak. Bayburt Üniversitesi sporu akademik mükemmeliyetle buluşturarak dünya sahnesinde örnek bir model oluşturmaya devam edecek.