PTT AŞ tarafından “Ahilik Geleneği” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 22 Eylül 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 22 Eylül 2025 tarihinde "Ahilik Geleneği" konulu 35 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ahilik Geleneği 22.09.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.