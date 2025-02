Denizle kurulan yanlış ilişkinin sonucu olarak ortaya çıkan müsilaj gittikçe yoğunlaşıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin ilk 30 metresinin müsilajla kaplandığını, zaman zaman yüzeye de çıkan müsilajın esas etkisinin dipte yaşandığını belirtti.BURSA (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizin dibini yorgan gibi örten müsilajın kalınlığının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Konuyla ilgili gerek sosyal medyada, gerekse diğer platformlarda gündemde tutarak ilgili ve yetkililerin dikkatini çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, yaptığı son paylaşımında yüzeye çıkmaya başlayın müsilajı yakın zamanda Marmara'nın her yerinde görülmeye başlanacağını yineleyerek, son durumu gözler önüne serdi.

Müsilaj Yoğunlaşıyor!Denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu olarak ortaya çıkan müsilaj gittikçe yoğunlaşıyor. 11.350 km² yüzey alanına sahip Marmara Denizi'nin ilk 30 metresi müsilajla kaplandı. Zaman zaman yüzeye de çıkan müsilajın esas etkisi ise dipte. Denizin… pic.twitter.com/5FlMt9B9Jj— Mustafa SARI, Prof. Dr. (@profmustafasari) February 17, 2025

Prof. Dr. Sarı, dipte biriken müsilaj bir taraftan süngerler, pinalar, mercanlar gibi canlılara zarar verdiğini ifade ederek, çözüm konusunda denizin kirlilik yükünü azaltmak olduğunu vurguladı.

Bir an önce, 1 litre bile azaltabiliyorsak azot ve fosfor yükünü hafifletecek en küçük tedbiri bile göz ardı etmeden harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Herkes birbirine bakıyor. Küçük yerleşimler, büyükleri, büyükler daha büyük kentleri sorumlu tutuyor. Oysa elbirliği ve işbirliği halinde her türlü kirliliği durdurup denizimizi bir an önce kurtarmalıyız. Unutmayalım; sular ısındıkça azot ve fosfor yükü bu haldeyken müsilaj daha da artacak. Şimdiden yüzeye çıkmaya başlayan müsilajı Marmara'nın her yerinde görmeye başlayacağız. Çok geç olmadan bir damla bile olsa denizin yükünü azaltıp, müsilajın şiddetini sınırlandırmalıyız" dedi.