Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Orhan Ateş, bugün AK Parti Bayburt İl Başkanlığında adaylık başvurusunda bulundu.

Parti binasında AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yöneticilerin de yer aldığı başvuruda açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Ateş,

"Bu büyük davanın bir neferi olarak devletimize ve güzel şehrimiz Bayburt’umuza hizmet etmek niyeti ile 20 yıldır milletimizin hizmetkarı olan AK Parti’mizden milletvekilliği aday adaylığı müracaatımı bugün itibariyle yapmış bulunmaktayım" dedi.

Orhan Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler büyük bir millet olarak son iki asırdır önemli bir mücadele veriyoruz, kendi milli destanımızı hep birlikte yazmaya çalışıyoruz. Son çeyrek asırdır, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha büyük, daha güçlü ve daha cesur adımlarla millet olarak geleceğe yürüyoruz. Bu gayretlerin neticesinde, devletimiz ve necip milletimiz dünya liderliği yolunda kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemektedir.

Birçok alandaki milli şahlanış Türk devletini öncü ve dirayetli bir pozisyona getirmiş ve bölgesel güç yapmıştır. Bölgesel güç haline gelen ülkemizin vermiş olduğu bu kutsal mücadelede bizler de Bayburt olarak her daim devletimizin yanında en güçlü şekilde yer alarak, bu mücadelenin sembol şehri haline geldik.

Sizlerin teveccühü, Rabbimin takdiri ile 2023 seçimi bu kutlu yürüyüşün ve iradenin dinamizmini artırarak, bu asrı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın iktidarı ile ‘’Türkiye Yüzyılı’’ haline getirecektir. Ülkemiz için son derece önemli olan bu süreçte biz Bayburtlular olarak şahlanış mücadelesinin mimarı ve aktörü olarak hep birlikte tarih sahnesinde güçlü bir şekilde yer alacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu büyük davanın bir neferi olarak devletimize ve güzel şehrimiz Bayburt’umuza hizmet etmek niyeti ile 20 yıldır milletimizin hizmetkarı olan AK Parti’mizden milletvekilliği aday adaylığı müracaatımı bugün itibariyle yapmış bulunmaktayım.

Desteklerinizi bekler, saygılar sunarım."