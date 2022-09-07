Baksı Müzesi’nde basın mensuplarını ağırlayan Prof. Koçan, 2022 yılı yaz sezonunda yapılan etkinlikler ile 2023 yılında hayata geçecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak ‘Nehri Sanatla Yıkamak’ sergisine ev sahipliği yaptıklarını ve etkinliğin Türkiye genelinde ses getirdiğini aktaran Koçan, İstanbul’da bu proje ile ilgili ekoloji ve sanat konulu sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

2023 yılı yaz sezonunun en önemli projelerinden birinin Uluslararası Yaz Akademisi olacağını ifade eden Koçan, akademi bünyesinde aile ve çocuk, amatörler ve profesyoneller olmak üzere atölyeler kurulacağını aktardı. Osmanlı’daki müzikle terapi yöntemini, Baksı Müzesi’nde sanatla terapi şeklinde hayata geçireceklerini söyleyen Koçan, “Felsefeye de yoğunlaşacağız, felsefe seminerleri düzenleyeceğiz, ayrıca bölgeden alanımızla alakalı akademik kariyer yapan çocuklarımıza burs desteği vereceğiz” dedi.

Bayburt merkezde Kaleardı mahallesinde hayata geçecek olan Kadın İstihdam Merkezi projesinin önümüzdeki yıl temellerinin atılacağını bildiren Koçan, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın en başından beri kadın ve çocuğa verdiği önemle bilindiğine değinerek Kadın İstihdam Merkezi’nde bir Baksı Modası oluşturacaklarını ve bunun tüketicisinin de hazır olduğunu ifade etti.

Baksı Müzesi’nin yarınlarını düşündüklerini, çağın en önemli sorunlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Koçan, Kadın İstihdam Merkezi projesi ile bu soruna çare olmayı hedeflediklerini belirtti.

2023 yaz ayında yazlık sinemayı da hayata geçireceklerini ifade eden Koçan, haftalık veya 15 günlük bir planlama ile vizyondaki filmleri açık hava sineması ile vatandaşlarla buluşturacaklarını kaydetti.

“Baksı, bulunduğu çağa bir öneridir”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Koçan, Baksı Müzesi’nin üç ana temelden beslendiğini bildirerek, “Baksı coğrafyasından, tarihinden ve günden beslenerek, geleceği tasarlamayı önemseyen bir girişim. Gelecek düşüncesini yitirmiş toplumlar gelişemezler. Geri geri giderek ilerleyemeyiz. Kültürümüze, geleneğimize sahip çıkmak zorundayız. Kimliğimizi yok ettiğimizde kayboluruz. Geleneği algılama konusunda sorunlarımız var. Sahici olan yönelme konusunda ciddi sorunlarımız var. Baksı ön açan bir proje. Kadın çocuk meselesinde biz bir öncülük yaptık. Anadolu’da kültürel yatırım konusunda öncülük yaptık. Kendi bulunduğu coğrafyanın imkânları ile çağdaş söz üretme konusunda bir öncülük yaptık. Bunun yayılması lazım. Baksı, bulunduğu çağa bir öneridir” şeklinde konuştu.

“Yerel kültürü kalıcı yapmaya çalıştık”

Yerel olandan beslendiklerini ve yereli günümüz modern dünyasında görünür kılmayı önemsediklerini söyleyen Koçan, “Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Müzelerin Ekonomik İtici Güç Olarak Rolleri” sempozyumunu düzenlemiştik. Yereli çok çeşitli planlarda derinleştiriyoruz. Bölge dokumacılığını ele alan ‘Kilim’ adlı eseri yayınladık. Ehram kumaşını Türkiye’nin en önemli 100 tasarımcısı ile 15 yıldır işliyoruz, güzel işlere imza attık. Bayburt müziğinin temeline inerek, ‘İlk Kayıtlarından Bayburt Türküleri’ adlı cd’yi çıkardık. Yine bu çalışmaya dair Bayburt Müziği adlı kitabı yayınladık. Yerel kültürü kalıcı yapmaya çalıştık. Bu çok önemli, çok keyif aldığımız bir proje idi” dedi.

“Burayı yücelteceğiz, burada destanlar yazacağız”

Baksı Müzesi’nin tüm bu ortaya koydukları ile Avrupa ve Türkiye’den 20 yılda 20 ödül kazandığını hatırlatan Koçan, “Bu coğrafyanın birikimlerini, enerjisini kullanmaya devam edeceğiz. Bayburt’ta çok önemli oranda beyin göçü var. Bir işi iyi başaranlar, hemen dışarıya gitmenin derdine düşüyor. Burayı yücelteceğiz, burada destanlar yazacağız. 20 yıllık sürede bunun için çaba sarf ettik, bu doğrultuda devam edeceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ‘Nehri Sanatla Yıkamak’ sergisinin yanı sıra Osman Dinç’in ‘Gözlemevi’ ve farklı kuşaklardan 9 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Kıraçtaki Heykel’ sergilerinin gezildiği etkinlikte basın mensuplarına müze ürünlerinden hediyeler verdi.

Baksı Müzesi’ndeki programa Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Bayburt Bilim Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mete Emir, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği Başkanı Fatih Dündar, Bayburt Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Zeynel Abidin Öztürk, Gümüşhane’den gazeteci Sevim Dabağ, basın mensupları Burhanettin Okumuş, Baki Meral, Hülya Karaer ve Elif Baykal katıldı.