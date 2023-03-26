Milletvekili aday adaylık sürecinin devam ettiğini bildiren Prof. Dr. Develi, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerden bahsetti.

Bayburt’u sanayisi, tarımı, turizmi ile güçlü bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, özellikle gençlerin Bayburt’ta kalmalarını sağlayacak başarı hikâyelerine imza atacaklarını söyledi.

Tekstil Kent

Bayburt’un en önemli ihtiyacı olarak gördüğü istihdam konusuna özellikle eğileceğini ve buna dair planlarının olduğunu söyleyen Develi, “Bayburt Organize Sanayi bölgesinin altyapı sorunlarını tamamen çözerek, uygun bir yatırım iklimi oluşturacağız. İstihdam anlamında yoğun bir sektör olan tekstil sektörünün gelişmesi için boş olan parselleri Tekstil Kent olarak düzenleyeceğiz” dedi.

Esnafa yönelik devlet destekleri artacak

Devletin desteklerinden esnafın ve çiftçilerin yararlanması için proje ekipleri oluşturacaklarını ve bu anlamda Bayburt Üniversitesi’nin kente sağlayacağı katma değeri arttıracak adımlar atılacağını ifade eden Abdulkadir Develi, “Şehrimizin ana dinamiği olan esnafımızın devlet desteklerinden maksimum düzeyde yararlanması için gereken tüm adımlar atılacaktır. Çiftçimizin ve üreticimizin sürdürülebilir gelir etmesi için özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Şehir kendi kendine yetmeli

Bayburt’un yılın tamamında kendisini çevirecek adımlar atacaklarını ifade eden Prof. Dr. Develi, “Bayburt yazın gurbetçi burada iken gayet iyi ama kışın kendi kendine yetemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Ben de halen bu şehirde fırın işleten bir ailenin çocuğuyum. Bayburt’u yılın 12 ayında besleyecek adımlara ihtiyacımız var, gençleri burada tutacak projelere. Bu şehrin insanını doyuracak, bu şehrin çocuklarına iş kapısı olacak işletmeler kuracağız. Türkiye’de bunun çok güzel örnekleri var. Biz Bayburt olarak da bunları başaracağız” şeklinde konuştu.

Ödüllü müzelerle kadim mirasın entegresi

Prof. Develi, turizme yönelik düşüncelerinden de bahsettiği konuşmasında, “Turizme yönelik çok önemli projelerimiz var. Son yıllarda ödüllü müzelerimiz ile gündemdeyiz. Avrupa’da ödül alan iki müzemiz var. Müzelerimizi Bayburt’un kadim mirası tarihi, turistik yerleri ile entegre bir şekle kavuşturacak projelerimiz var. Bayburt’u turizmle daha ön plana çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent kimliğine uygun bir kentsel dönüşüm

Prof. Dr. Develi, kentsel dönüşüme özel bir mesai harcayacağını ve bu kentsel dönüşümün Bayburt halkının tüm haklarının korunacağı ve kentin tarihi kimliğine uygun bir şekilde hayata geçmesi için adımlar atacağını dile getirdi. Prof. Dr. Develi, halen ayakta kalan ve koruma altında bulunan taş evlerin restore edilmesi yönünde de projeler geliştireceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Abdulkadir Develi, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

Bayburt, milli ve manevi iklimiyle Türkiye’de markalaşmış bir şehir. Şükür ki buralıyım. Bu topraklarda, doğdum, büyüdüm. Şimdi de sizlerin karşısına bu güzel şehre olan borcumu ödemek ve hizmet etmek amacıyla çıkmış bulunuyorum. Tüm Bayburt sevdalılarını Bayburt'un gelişmesi için elini taşın altına koymaya davet ediyorum.”