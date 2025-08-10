Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ni müsilajdan kurtarmak için başlatılan ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerini duyurdu. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizlerken, deniz çayırları 1 metrekarede 20 litre oksijen üretiyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Denizi’nde ekosistemi iyileştirme çalışmalarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, “Pina ve deniz çayırları Marmara’ya nefes oluyor! Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor, deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz” dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1954447073153093666

Bakanlık, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında pina midyeleri ve deniz çayırlarını koruma altına alan projelerle deniz ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

ÇAYIR-İZ projesiyle deniz çayırlarının ekolojik durumu izlenirken, PİNA-İZ projesiyle nesli tehlike altındaki pina midyelerinin popülasyonu takip ediliyor.