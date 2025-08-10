Karasu SGM’de 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yaz dönemi atölyeleri, renkli bir uçurtma şenliğiyle kapanış yaptı. Uçurtmaların gökyüzünü renklendirdiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, etkinlik hem çocuklar hem aileler için unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz dönemi atölyeleri uçurtma şenliği ile kapanış yaptı.

14 farklı branşta eğitim

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik 14 farklı branşta yaz atölyeleri düzenlendi. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde sanat, spor ve el becerilerine yönelik branşlarda hem öğrenip hem de eğlendi.

Ebru sanatını uçurtmalara taşıdılar

Karasu SGM’de kurs gören çocuklar, el emeğiyle hazırladıkları ebru çalışmalarını kurs öğreticileri eşliğinde uçurtmalara dönüştürdü. Geleneksel ebru sanatının modern bir yorumla gökyüzüne taşındığı etkinlik, büyük ilgi gördü.

Renkli görüntüler, unutulmaz anlar

Uçurtmaların gökyüzünü renklendirdiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, etkinlik hem çocuklar hem aileler için unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. Renkli görüntülerin oluştuğu program, yaz atölyelerinin ne kadar verimli ve eğlenceli geçtiğini bir kez daha gösterdi.