Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR), piliç eti piyasası ve fiyatlarıyla ilgili çıkan haberlere yanıt olarak kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı. Dernek, bütün piliç eti fiyatlarının süpermarketlerde 79-85 TL/kg aralığında olduğunu, 120 TL iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Kısa adı BESDBİR olan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Türkiye’de bütün piliç eti fiyatının güncel kurla 2 USD/kg olduğunu, bu rakamın ABD’de 3 USD/kg’nin üzerinde, Almanya’da ise 5,56 Euro/kg olduğunu belirtti.

TÜİK ve İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kişi başı piliç eti tüketimi 2023’te 22,7 kg, 2024’te 26 kg, 2025’in ilk 6 ayında ise 27,5 kg’a ulaştı. Bu, Türk tüketicisinin piliç etine güveninin arttığını gösteriyor.

Tavuk bonfile fiyatlarına ilişkin iddialara değinen BESDBİR, indirim marketlerinde bonfile fiyatının 215 TL/kg civarında olduğunu, serbest piyasa koşullarında bu fiyatın altında veya üstünde değişiklikler olabileceğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre, Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olurken, piliç eti fiyat artışı yüzde 14’te kaldığına dikkati çekilen açıklamada, dernek, son 25 yılda piliç eti sektörünün entegre yapısıyla Türkiye’yi kendine yeter hale getirerek, ihracatı artırdığını ve bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını kaydetti.

Sektörün istihdam ve yatırımlarla büyümeye devam edeceğini belirten BESDBİR, piliç eti sektörünün tam entegre yapısıyla dünya ile rekabet edebilen endüstrilerin başında geldiğini, oluşturduğu istihdam fırsatları ile köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilediğini de vurgulayarak, yatırımlarla büyümeye devam edileceğinin altını çizdi.