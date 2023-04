Başkan Pekmezci iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirlerine hoş geldiniz dedi. Daha sonra Başkan Pekmezci ve Vali Vekili Göksel Yüksel çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler

İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Pekmezci, “Ramazan ayının bolluk, rahmet ve bereketinden faydalandığımız bugünde burada bulunan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve yetim çocuklarımız ile bir arada olmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar bu vatanın bekası ve yarınları için kanlarını, canlarını verenlerin yakınları. Kimi ailelerimiz ailesinin her bir ferdini, kimi babasını, kimi kardeşini, kimi evladını vermiş. Ve onlar minarelerdeki ezan seslerinin susmaması, bayrağımızın inmemesi için can verdiler. Değerli gazi kardeşlerim sizde şehitlerimiz gibi vatan için her türlü fedakârlığı yerine getirdiğiniz. Millet olarak, devlet olarak sizlere minnettarız. Sevgili yetim çocuklarımız bir rahmet pınarı içerisinde bu güzel Ramazan akşamında sizlerle de bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler Türk milleti olarak merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Bunun bir gereği olarak yavrularımızı bağrımıza bastık. Şunu söylemek istiyorum: şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yetimlerimizle bir arada olmanın derin mutluluğu ile hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Eşi Aysel Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in Eşi Büşra Epcim, Vali Vekili Göksel Yüksel, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklar katıldı.