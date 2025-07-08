Ankara Keçiören Belediyesi’nin çocuklara yönelik okul dışı eğitim programı olan Çocuk Eğitim Merkezleri’nde (ÇEM) yaz okulu heyecanı başladı.ANKARA (İGFA) - Mehmet Ali Şahin ve Yunus Emre Kültür Merkezlerinde 5-12 yaş grubu öğrencilere ücretsiz hizmet veren ÇEM’lerde, İngilizce atölyesi, deney atölyesi, doğa atölyesi, değerler eğitimi, tasarım atölyesi, sokak oyunları, resim atölyesi, drama atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, sanat etkinlikleri atölyesi ve peygamberlerin hayatına ilişkin önemli eğitimler veriliyor. Çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde istedikleri branştaki atölyeye katılarak deneyim yaşıyor. Üreterek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulan minik öğrenciler, eğitici materyaller ve oyunlar aracılığıyla eğlenceli anlara tanıklık ediyor. Yaz okuluyla eğitimleri kesintisiz sürdüren Çocuk Eğitim Merkezleri, minik öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

YAZ TATİLİNİ VERİMLİ DEĞERLENDİRMELERİNİ İSTİYORUZ

Çocuk Eğitim Merkezlerinin ücretsiz hizmet verdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaz tatilini verimli değerlendirmeleri için Çocuk Eğitim Merkezlerimizde çok sayıda atölye kurduk. Eğitimin ve eğlencenin birlikte gerçekleştiği merkezimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Çocuklarımız buralarda hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ailelerimizin ekonomik anlamda zorluk çektiği bu dönemde verdiğimiz ücretsiz hizmetle eğitim alanında da sosyal belediyecilik politikalarımızı uyguluyor, her zaman hemşehrilerimizin yanında oluyoruz” dedi.