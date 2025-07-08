Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), haziran ayında Yİ-ÜFE ile yüzde 1,73, TÜFE ile yüzde 2,82 reel getiri sağladı; yıllık değerlendirmede ise külçe altın yüzde 40,31’lik getiriyle lider oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de finansal yatırım araçlarının reel getirileri açıklandı. Aylık bazda en yüksek reel getiri, Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,73, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,82 getiri sağlayan DİBS, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

AYLIK PERFORMANS

Yİ-ÜFE ile yapılan değerlendirmede Euro yüzde 1,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve külçe altın yüzde 0,62 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,70, BIST 100 endeksi ise yüzde 2,16 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 2,59, mevduat faizi yüzde 2,06, külçe altın yüzde 1,71 ve Amerikan Doları yüzde 0,36 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,10 kayıp yaşattı.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DEĞERLENDİRME

Üç aylık dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,35, TÜFE ile yüzde 12,33 reel getiriyle lider oldu. BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile yüzde 14,03, TÜFE ile yüzde 12,49 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracıydı. Altı aylık değerlendirmede de külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 22,37, TÜFE ile yüzde 21,37 getiri sağlarken, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 18,29, TÜFE ile yüzde 18,96 kayıp yaşattı.

YILLIK LİDER KÜLÇE ALTIN

Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 40,31, TÜFE ile yüzde 29,29 reel getiriyle en yüksek performansı gösterdi.

Yİ-ÜFE ile mevduat faizi yüzde 14,41, Euro yüzde 4,31 ve DİBS yüzde 0,16 kazandırırken, Amerikan Doları yüzde 2,62 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,81 kaybettirdi.

TÜFE ile ise sadece mevduat faizi yüzde 5,43 getiri sağladı; Euro yüzde 3,87, DİBS yüzde 7,70, Amerikan Doları yüzde 10,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,48 kayıp yaşattı.