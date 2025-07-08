Kayseri Şeker’in iştiraklerinden biri olan Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (LİDAŞ), tarım sektöründe üreticinin yanında olmaya devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Lisanslı depoculuk alanında faaliyet gösteren LİDAŞ, Şarkışla, Develi ve Boğazlıyan şubeleriyle üç farklı bölgede hizmet veriyor. Bu hizmet ağına ek olarak Boğazlıyan’da gerçekleştirilen ek kapasite artırımı kapsamında yeni silo alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bölge ekonomisine ve tarımsal kalkınmaya katkıları ile gündemden düşmeyen Kayseri Şeker, sadece üretimde değil, tarımsal altyapı yatırımlarıyla da bölge çiftçisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Boğazlıyan’da faaliyet gösteren Lisanslı depolarına yeni silolar ile kapasite artırımı yaptı.

Açılış törenine; Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ile çok sayıda çiftçi katılım sağladı.

"Kayseri Şeker, bu stratejik yatırımıyla çiftçilere yalnızca kaliteli bir depolama imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ürünlerini teminat göstererek finansman elde edebilme fırsatı da tanıyor. Böylece üreticinin emeği korunurken, piyasa içindeki gücünün artırılması hedefleniyor. Kayseri Şeker’in iştiraki olan LİDAŞ’a ait modern ve güvenli lisanslı depo alanlarında ürünler emniyetli ve sağlıklı koşullarda muhafaza ediliyor."

Törenin açılış konuşmasını yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan’a kazandırılan bu nitelikli yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri Şeker’in ilçemiz için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Ben burada Hüseyin Başkan’ın şahsında Kayseri Şeker ailesinin Boğazlıyan’a göstermiş olduğu özenden ve yatırımından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker’in Boğazlıyan’a yatırımlarının devam edeceğini de biliyoruz. Birlikte ortak yatırımlarımız da var. Bu yeni yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, lisanslı depoculuğun modern tarımın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Aslında burada 40 bin tonluk bir depo yapılmıştı ve 2016 yılında faaliyete geçmişti. Bu bölgede ilk lisanslı depo, bizim tarafımızdan hayata geçirilmiştir. Bu gelişme, devletimizin konuya verdiği önemin bir göstergesidir. Lisanslı depoların en büyük faydası, özellikle hasat döneminde çiftçinin ürününün tarlada kalmamasıdır. 15 bin 500 ton olan toplam kapasitemiz, 55 bin 500 tona erişti. Bu artırımın bölge ekonomisine, çiftçimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kayseri Şeker’in Boğazlıyan’da önemli arazileri var. Bu araziler atıl vaziyette bekliyor ve bunların artık yavaş yavaş yatırıma da dönüşmesi gerekiyor."