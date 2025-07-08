Bursa'da Karacabey Belediyesi, vatandaşların sanatsal becerilerini geliştirmesi ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla Ahşap Boyama Atölyesi başlattı. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde 20 kişilik ilk grupla başlayan atölye, haftada iki gün düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kültür ve sanat alanında ilçeye değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçiren Karacabey Belediyesi, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde başlatılan Ahşap Boyama Atölyesi, 20 kişilik ilk grup katılımcısıyla faaliyetlerine başladı. İlgi gören kurslar, haftada iki gün olmak üzere Pazartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında ve Çarşamba akşamları 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Eğitmen İlknur Aksoy eşliğinde yürütülen eğitimlerde, kursiyerler ahşap boyama sanatının inceliklerini öğrenirken aynı zamanda hayal güçlerini de özgürce tuvale yansıtma fırsatı buluyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, çeşitli ahşap objeler üzerinde desen oluşturma, renk uyumu sağlama, eskitme teknikleri ve vernikleme gibi birçok uygulamalı bilgiyi öğrenme şansı yakalıyor.

Sanatla iç içe, üretken bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, atölyeye ilişkin yaptığı açıklamada, sanatın insanın ruhunu besleyen, kendini ifade etmenin en güçlü yollarından biri olduğunu belirterek, "Ahşap Boyama Atölyemiz de hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Katılım gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, sanata olan bu ilgiden büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Atölyenin önümüzdeki dönemlerde farklı temalarla ve genişletilmiş kontenjanlarla devam edeceği öğrenildi.