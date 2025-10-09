Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatları doğrultusunda şehrin bütün dinamikleriyle birlikte Patates Festivali yapmaya hazırlanıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Patates Festivali’nin PATFEST yapılacak farklı etkinliklerle dolu dolu geçmesi ve renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Nevşehir Belediyesi tescilli ürünler üzerinden marka değere katkı sunan etkinlikler ve festivaller yapmaya devam ediyor.

Festival, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Nevşehir'de, patates tarımının önemini vurgulamak ve patates marka değerini en üst seviyelere taşıma hedefiyle düzenlenecek.

Patates Tarımı ile ilgili stantların açılacağı festivalde Türkiye’nin önde gelen patates üretici firmaları tarafından yeni patates çeşitlerinin tanıtımı, yerel ürünlerin vatandaşlara ikramı ve gastronomi etkinlikleri yapılacak.

PATFEST kapsamında gündüz saatlerinde patates çuvalı yarışması, kaşıkla haşlanmış patates taşıma yarışması, patates soyma yarışması, patates baskı ve boyama yarışmaları düzenlenecek ve kazanan vatandaşlara bisiklet, tablet ve sıcak hava balon turu ödülleri verilecek.

Nevşehir Belediyesi Kadın Aile Birimi’ne bağlı kursiyerlerimizin ve öğreticilerimizin el emeği göz nuru eserler el sanatları sergisi çerçevesinde sergilenecek.

Akşam saatlerinde ise Soundpoint Cappadocia festival alanında Soner Sarıkabadayı konseri düzenlenecek. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere binlerce vatandaşımızın katılması beklenen konser kapsamında vatandaşlarımıza gazoz, kağıt helva ve patlamış mısır ile çeşitli ikramlar yapılacak.

Festival etkinlikleri kapsamında programlar öncesi ve sonrası ücretsiz servisler kaldırılacak.

Nevşehir’in bütün Dünya ve Türkiye'de en önemli patates üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı “Bölgemiz kaliteli patates üretimi ile hem ülke içinde hem de dış Pazar lokasyonu noktasında çok önemli bir yere sahip bulunuyor. Patates Festivali PATFEST, Nevşehir'in patates tarımı alanındaki yüksek potansiyelini ortaya koyacak ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Düzenleyeceğimiz Patates Festivali ve etkinlikler ile Nevşehir'in bu alandaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Müzik, lezzet ve eğlence dolu bir Festival sizi bekliyor. Enerjisiyle geceye renk katacak Soner Sarıkabadayı, patates festivali ve Dünya Kupası Elemeleri E grubu 3. Maçı Bulgaristan – Türkiye müsabakası etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Halkımız davetlidir” diye konuştu.