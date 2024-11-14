Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda elde edilen tarihi başarıları kutlamak için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi unutulmaz bir gala gecesine imza attı. İstanbul’da, kırmızı ve beyaz renklerin hâkim olduğu Paris Zaferi konseptli özel gecede, sporcuların zaferleri Paralimpik ailesi ile birlikte coşkuyla kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Paris Zaferi konseptli gecede milli gururlarımız, Paris 2024’te kazandıkları zaferlerle ülkemize yaşattıkları büyük coşkunun ardından, destekçileriyle bir araya gelerek başarılarını paylaştılar. Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcular, Paralimpik oyunlarında gösterdikleri üstün performans ve azimleriyle gecenin onur konukları arasında yer alırken, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen gece, hem onların başarısını onurlandırmak hem de destekçilerine teşekkür etmek amacıyla unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

NORM ENDER’DEN 'PARLA' PERFORMANSI

Gecenin unutulmaz anlarından biri de davetliler arasında bulunan ünlü sanatçı Norm Ender’in performansı oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu’nun madalya kazanan sporcuların imzalı formasını takdim ettiği Norm Ender, Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vuran ve tüm Türkiye’de büyük yankı uyandıran “PARLA” marşını seslendirdi.

KIRMIZI VE BEYAZIN HÂKİM OLDUĞU COŞKU DOLU BİR GECE

Paris 2024 GALA gecesi, Türk bayraklarının dalgalandığı, kırmızı ve beyaz renklerin her detayda öne çıktığı coşku dolu bir atmosferde gerçekleşti. Salonu dolduran misafirler, Türkiye’nin Paralimpik Oyunları’ndaki başarısını kutlarken, ellerdeki Türk bayrakları gururla dalgalandı ve bu görüntü, geceye damgasını vurdu.

Gecede Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin hazırladığı ve Paris 2024’te madalya kazanan sporcularımızın imzalarını taşıyan özel formaların, geceye katılan tüm sporcular tarafından sponsorlara takdim edilirken, gecenin sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Paralimpik Ailesinin birlik, dayanışma ve azim ruhunun Paralimpik hareket olan destekleri olduğu vurgulandı.