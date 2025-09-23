CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’e destek için 24 Eylül 2025 akşamı Eyüpsultan Meydanı’nda Türk ve Filistin bayraklarıyla buluşma çağrısı yaptı. Özel, çağrısında, “Netanyahu’nun dostu Trump’ın kuyruğunda bekleyenlere inat, cesaretle Filistin’in yanındayız” dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışma için 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30’da İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda bir araya gelineceğini duyurdu.

Özel, “Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız!” diyerek, Türk ve Filistin bayraklarıyla düzenlenecek etkinliğe tüm siyasi görüşlerden Filistin destekçilerini davet etti.