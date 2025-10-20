Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile önemli düzenlemeler getirdi. Seyahat ve hastalık sigortalarının kapsam dışı bırakıldığı yönetmelik, ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri, geçiş işlemleri ve kişisel veri korumasına yönelik yeni kurallar içeriyor. Yönetmelik, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecekANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK),'nca yayımlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile önemli düzenlemeler getirdi.

Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak hazırlandı.

Seyahat sağlık sigortası ve hastalık sigortaları artık yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Sigorta şirketleri, sözleşme sürecinde sigortalılara dürüstlük ve iyi niyetle bilgi vermek, yanıltıcı davranışlardan kaçınmak zorunda.

60 yaşını doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi sunulması zorunlu olacak. Garanti, 3 yıl kesintisiz sigortalılık ve tazminat/prim oranının yüzde 80’in altında olması şartıyla kazanılacak. Garanti sonrası teminat daraltılamayacak ve limit düşürülemeyecek. Ayrıca katılım payı da artırılamayacak veya ek prim uygulanamayacak.

Ömür boyu yenileme garantisi, gruptan ayrılan sigortalılar için bireysel tarifelerle devam edebilecek.

Katılım payları, özel sigorta tarafından teminat kapsamına alınamayacak. Mevcut ömür boyu yenileme garantileri, 1 Ocak 2026’daki sözleşmelerde mevcut kurallarla devam edecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz