Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından desteklenen 11. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON 2024) 9-10 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bu yıl 11.si düzenlenen Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa Sheraton Otel’de yapıldı.

BUÜ’nün desteklediği ve Burkon tarafından organize edilen OTEKON 2024’te sektörde yaşanan değişimler ve geleceğe yönelik adımlar ele alındı. Kongrenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Kaya, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr.Ferruh Öztürk, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, araştırmacılar, sektörün önde gelen isimleri ile çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

“SEKTÖRDEKİ ÇALIŞMALAR BİRÇOK BİLİM ALANINI İÇERİYOR”

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa’nın otomotiv alanında önemli bir kent olduğunu ve otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; Otomotiv sektörü son derece kıymetli bir alan. Bursa da otomotiv endüstrisinin merkezi olduğuna göre Otomotiv Teknolojileri Kongresinin üniversitemiz tarafından organize edilerek Bursa’da yapılıyor olmasından da son derece memnun olduk. Otomotiv sektöründeki çalışmalar birçok bilim alanını içeriyor. Böylesine gelişmiş bir otomotiv teknolojisinin olduğu yerde, bilimsel altyapı oluşturacak gayretler de son derece bir önem arz ediyor. Sektör ve akademik camia adına hayırlı olmasını diliyor, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

YENİLİKLER VE GELİŞMELER DERİNLEMESİNE İNCELENDİ

Organizasyona dair bilgi veren BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kaya, 2002 yılında başlayan ve 2 yılda bir düzenlenen Otomotiv Teknolojileri Kongresi'nin on birincisi olan OTEKON 2024 Kongresinde 21 paralel oturum ve 123 bildirinin sunulduğunu aktardı. Otomotiv sektörünün ve akademik dünyanın önemli isimlerinin bir araya getirildiğini belirten Prof. Dr. Necmettin Kaya; “Sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine inceledik. Böylesine kapsamlı bir organizasyona katılan tüm konuklarımıza, katkı veren sponsorlarımıza ve organizasyonu yapan Burkon firmasına teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Kaya, ilki 2002 yılında yapılan, iki senede bir tekrarlayan ve geleneksel hale gelen Otomotiv Teknolojileri Kongrelerinin onikincisinin (OTEKON 2026), 7-8 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Amerika ve İngiltere’den otomotiv alanında uzman akademisyenlerin ve Tofaş, Ford Otosan, Oyak-Renault’tan Ar-Ge ve Mühendislik Yöneticilerinin konuşmalarıyla devam eden Kongre, ‘Future of mobility and sustainable transportation: Vehicle Design and Manufacturing’ ana teması üzerine otomotiv alanında yapılan araştırma çalışmaları ve uygulamaların sunulduğu bildirilerle tamamlandı.