Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 24 taksitle ödeyen ve bir takvim yılında üç veya daha az taksidi aksatan mükelleflere, 30 Haziran 2025’e kadar ödeme imkânı sundu.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 24 taksit seçeneğiyle ödeyen mükellefler için önemli bir duyuru yayımladı.

Bir takvim yılında (2023, 2024 veya 2025) üç veya daha az taksiti süresinde ödemeyen ya da eksik ödeyen mükellefler, Kanunun sağladığı avantajlardan yararlanmak için son bir fırsata sahip.

Mükellefler, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını, son taksiti izleyen ayın sonu olan 30 Haziran 2025 tarihine kadar, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte öderse, yapılandırma imkanlarından faydalanmaya devam edebilecek.

ÖDEMELER İÇİN BİRDEN FAZLA KANAL

Mükellefler, taksit ödemelerini şu yollarla gerçekleştirebilir: