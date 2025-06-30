Kayseri Serbest Bölge (KAYSER AŞ)’de 2024 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleşti.KAYSERİ (İGFA) - Nisap çoğunluğunun sağlandığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Şirket faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Büyüknalbant tarafından hazirunun görüşlerine sundu. Kayseri Serbest Bölgesinde hayata geçirilen projelerin ve yeni yıl yatırımlarının tanıtıldığı genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılan toplantının ardından, "2024 Yılı Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Şehrimizin sanayi, istihdam ve üretimde gözdesi Kayseri Serbest Bölgemiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor; oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde, Kayseri Serbest Bölgesi’nin büyüme hedeflerine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak yeni dönem yatırımlarıyla ilgili olumlu mesajlar verildi.