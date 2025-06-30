Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 32. Olağan Genel Kurulu’nda 2024’te ekonominin %3,2 büyüdüğünü, ihracatın 262 milyar dolara ulaştığını açıkladı; “Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu. TİM’in 33 yıldır ihracatın stratejik merkezi olduğunu belirten Erdoğan, “Elde ettiğimiz hiçbir başarı altın tepside sunulmadı. İhracatçılarımız, zorlukları aşarak Türkiye Yüzyılı’nın inşasında büyük katkı sağladı” dedi.

EKONOMİK BAŞARILAR VE İHRACAT REKORU

Erdoğan, 2024’te ekonominin yüzde 3,2 büyüdüğünü, ihracatın 262 milyar dolarla rekor kırdığını, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,07’ye yükseldiğini vurguladı. 2025’te mayıs ayı ihracatının yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolara ulaştığını, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolar olduğunu belirtti. Hizmet ihracatının 2024’te 115,2 milyar dolara, 2025 nisanında ise 116,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KADIN İHRACATI

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2024’te 101 milyar doları aşarak toplam ihracatın yüzde 41’ini oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, kadın çalışanların ihracata katkısının 60,1 milyar dolara ulaştığını ve paylarının yüzde 23,6’ya yükseldiğini belirtti. Savunma sanayi ihracatının 7,1 milyar dolara, otomotiv sektörünün ise 37 milyar dolara ulaştığını ekledi.

Erdoğan, 2028’e kadar uzak ülkelere ihracatı 50 milyar dolara, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracatı yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Eximbank’ın 2024’te 49 milyar dolar, 2025’te 52 milyar dolar destek sağlayacağını, Merkez Bankası’nın 2024’te 581 milyar liralık reeskont kredisi verdiğini belirtti. Yatırım taahhütlü avans kredisinin limitini 500 milyar liraya yükselttiklerini ekledi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Küresel krizlere rağmen ihracatçıların geri adım atmadığını vurgulayan Erdoğan, “Salgınlar, savaşlar, tedarik zinciri kopmaları bizi yolumuzdan alıkoymadı. Türkiye Yüzyılı’nı beraberce gerçekleştireceğiz. Biz maraton koşucusuyuz, yükümüz ağır, yolumuz uzun” dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan’a 16. yüzyıl Osmanlı satranç takımından ilhamla hazırlanan bir satranç seti hediye edildi. 2024’ün en başarılı 10 ihracatçı firmasına ödüllerini takdim etti.

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.