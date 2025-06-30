TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 Mayıs’ta ihracat 24,8 milyar dolara, ithalat 31,5 milyar dolara yükseldi; dış ticaret açığı yüzde 2,7 artarak 6,6 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi verilerine göre, 2025 Mayıs ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolara, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ise yüzde 2,7 artışla 6 milyar 645 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılki yüzde 78,9 seviyesinde sabit kaldı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,7 artışla 41 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,5’ten yüzde 72,9’a geriledi.

Enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda, Mayıs’ta ihracat yüzde 5,0 artarak 23 milyar 197 milyon dolara, ithalat yüzde 4,3 artarak 25 milyar 90 milyon dolara ulaştı. Bu kategoride dış ticaret açığı 1 milyar 893 milyon dolar, hacim ise yüzde 4,7 artışla 48 milyar 287 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,5 olarak gerçekleşti.

Mayıs’ta imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 1,4 oldu. İthalatta ise ara malları yüzde 67,6, sermaye malları yüzde 14,6, tüketim malları yüzde 17,7 pay aldı. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ihracatı yüzde 94,1, ithalatı yüzde 79,9 olarak kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,0, ithalatındaki payı yüzde 10,0 oldu.

İhracatta Almanya 2 milyar 96 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak takip etti. İlk 5 ülke, toplam ihracatın yüzde 30,1’ini oluşturdu. İthalatta ise Çin 4 milyar 315 milyon dolarla lider, onu Rusya, Almanya, İtalya ve İsviçre izledi. İlk 5 ülke, ithalatın yüzde 42,8’ini karşıladı

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre, Mayıs’ta ihracat yüzde 3,0 artarak 22 milyar 658 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 artarak 29 milyar 320 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 6 milyar 662 milyon dolara geriledi; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,0’tan yüzde 77,3’e yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 4,0 artarak 100 milyar 965 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 142 milyar 660 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 10,9 artarak 41 milyar 695 milyon dolara çıktı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Mayıs’ta ihracat bir önceki aya göre yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 5,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat yüzde 5,3, ithalat yüzde 9,2 artış gösterdi.