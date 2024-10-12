Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanırken, araç sahibi ve sürücü tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın altında kaynak yapılarak oluşturulmuş bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, iş ve işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.