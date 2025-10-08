Bursa Osmangazi Belediye Meclisi'nde istifa eden Sinan Nergiz'in yerine seçilen Hamiyet Arıkarslan'a rozeti Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından takıldı. Başkan Aydın, mecliste yaptığı konuşmada ayrıca İsrail'in Gazze'ye yardım filosuna saldırısını kınayıp, alıkonulan vekillerin salıverilmesini istedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'na aday olmak için meclis üyeliğinden istifa eden Sinan Nergiz’in yerine seçilen Hamiyet Arıkarslan’a rozeti, Başkan Erkan Aydın tarafından takıldı. Aydın, Arıkarslan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Osmangazi için birlikte çalışma mesajı verdi.

Mecliste gündem madeleri öncesinde genel değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı. Başkan Aydın, yasa dışı alıkonulan aralarında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, biran önce salıverilip yurda dönmelerini isteyerek yapılan katliamı bir kez daha lanetledi.