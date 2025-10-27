Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı 1954 Adanaspor’u 3-2 mağlup ederek üstünlük sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da erkek voleybolunu yeniden canlandırmak amacıyla yola çıkan Osmangazi Belediyespor, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak 1954 Adanaspor’a konuk olan başarılı takım, maça istediği başlangıcı yapamayarak ilk iki seti 25-22 ve 25-19 skorla rakibine kaptırdı. Üçüncü ve dördüncü sette toparlanan Osmangazi Belediyespor, 25-19 ile 25-21’lik sayılarla oyunun kontrolünü ele aldı. Karar setinde ise etkili servis ve hücumlarıyla göz dolduran ekip, 15-12’lik skorla maçı kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Ligdeki çıkışını sürdüren Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporcuların gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı.