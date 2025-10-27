Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife’yi konuk edecek.BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonuna Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark galibiyetleriyle başlayan TOFAŞ, normal sezon D Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife’yi ağırlayacak.

İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya evinde oynaması gereken maçı yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan’da oynayan Bursa ekibi, taraftarı önündeki sezonun ilk Avrupa maçına çıkacak. Mavi Yeşilliler, bu önemli mücadeleyi kazanarak grubunda 3’te 3 yapmayı hedeflerken, karşılaşma ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlama etkinliklerine sahne olacak ve TOFAŞ Spor Salonu koltukları Türk Bayraklarıyla donatılacak.

28 Ekim Salı günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 3. hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Polonya’dan Wojciech LISZKA; Portekiz’den Julio Cesar ANAYA FREILE ve Bulgaristan’dan Ventsislav VELIKOV hakem üçlüsü yönetecek.