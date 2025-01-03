2024 yılında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Ormanya, 5 milyon 725 bin 714 ziyaretçiyi ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları, yaban hayatı gözlem alanları ve doğal güzellikleriyle Büyükşehir’in titizlikle koruyup geliştirdiği Ormanya, 2024 yılında 5 milyon 725 bin 714 ziyaretçiyi ağırladı.

Doğal güzellikleri, zengin biyoçeşitliliği ve ziyaretçilerine sunduğu eşsiz deneyimlerle Ormanya, sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin gözbebeği haline geldi. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Ormanya’nın en dikkat çeken alanlarından biri olan “Ormanın Sesi” bölümü, 2024 yılında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer oldu.

Doğanın büyüleyici seslerini deneyimleme imkânı sunan bu özel bölüm, ziyaretçilere hem sakinleştirici hem de etkileyici bir atmosfer sundu. Ağaçların rüzgârla dansı ve kuş cıvıltılarıyla adeta bir doğa senfonisi yaşatan “Ormanın Sesi”, her yaştan doğaseverin unutulmaz anılar biriktirdiği bir alan olarak öne çıktı.

GEYİK ÜRETİM ALANINDA REKOR ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Ormanya’daki yaban yaşam alanında koruma ve rehabilitasyon çalışmaları 2024 yılında da etkisini gösterdi. Karaca, ceylan, kızıl geyik ve alageyik popülasyonlarında yüzde 20’ye varan artış kaydedildi. Bu yıl dünyaya gelen 43 yeni yavru, Ormanya’nın yaban yaşam çeşitliliğine katkıda bulundu. Koruma alanlarının genişletilmesi ve doğal ortamların iyileştirilmesi yaban hayatının gelişimini destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Kızıl geyiklerde 17, karacalarda 3, alageyiklerde 11 ve ceylanlarda 12 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 189 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

Modern kamp olanakları, güvenli ortamı ve doğal güzellikleriyle Ormanya, uluslararası düzeyde de tanınırlığını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda karavan kampı ziyaretçileri, orman içinde eşsiz bir deneyim yaşarken, yürüyüş parkurlarından ve doğa gözlem alanlarından da faydalanarak unutulmaz bir tatil geçirdi. Ormanya, doğa tutkunlarına sunduğu bu özel deneyimle 2024 yılında Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden toplamda 744’ü turist olmak üzere 6 bin 665 kamp severi ağırladı.

7-14 yaş arasındaki çocukların sekiz farklı programla doğayı keşfetmelerine olanak sağlayan “Orman Okulu” çocuklara doğayı tanıma, orman ekosistemini anlama ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırma konularında eğitimler sundu. “Doğa Kâşifleri”, “Orman Sanat Atölyesi”, “Çevre Dedektifleri”, “Çalışkan Çiftçiler”, “Doğanın Şefleri”, “Doğada Yaşam Atölyesi”, “Yaban Hekimleri” ve “Ahşap Oyma Atölyesi” eğitimi ile birlikte toplamda 5 bin 876 çocuğa doğa eğitimi verildi.

BİR YILDA 2055 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan Kocaeli’ndeki büyük bir eksikliği kapatan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Ormanya bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Yaban hayvanlarına yönelik çalışmaları ile sık sık gündeme gelen merkez, geçtiğimiz yılda birçok zorlu ameliyatı ve tedaviyi başarıyla tamamladı. Yıl boyunca karaca, kızıl geyik, çakal, porsuk, ayı, tilki, kurt gibi bin 215 hayvanın tedavi edildiği merkezde; doğan, şahin, baykuş, ebabil ve ibibik gibi 840 yaban kuşu da doğaya salındı.