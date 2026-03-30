Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ve bölge turizm müdürleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 60 seyahat acentesi temsilcisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayburt’un köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla Anadolu’nun özel şehirlerinden biri olduğunu belirten Memiş, şehrin nüfusunun az olmasına rağmen etki gücü ve özgül ağırlığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, şu noktaların altını çizdi:

*Bayburt, hem yerli hem de yabancı turistleri hayran bırakacak bir kapasiteye sahiptir.

*Bu buluşma, şehrin turizm potansiyelini güçlendirerek bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.

*Ortak bir turizm vizyonu oluşturulması adına katılımcılarla fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Program, Bayburt'un turizmine yönelik görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.