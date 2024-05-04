Vali Mustafa Eldivan, ormanlarımızı korumak ve orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orman Benim' kampanyasına Bayburt'umuzda Aslan Dağı Vilayet Ormanı bölgesinde ağaç budama, orman yolu kenarlarında yangına sebep olabilecek atıkların toplandığı belirterek, temiz orman bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirilen etkinliğe destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına, öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.